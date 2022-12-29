Подмосковье 29 декабря 2022, 11:23 Документы известных советских хоккеистов представили на выставке в МГОПУ

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Московский государственный педагогический университет представил выставку «"Красная машина" Подмосковья». Она посвящена 50-летию Суперсерии СССР — Канада в 1972 году. На ней представили документы известных хоккеистов.

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Выставка состоялась благодаря государственному архиву Подмосковья. Он предоставил уникальные документы из личных дел хоккеистов А. С. Якушева, В. Г. Кузикина и А. П. Рагулина, которые раньше учились в МГОПУ. Среди экспонатов экзаменационные работы, зачетки и другие документы спортсменов. На открытии выставки побывали их родственники и знакомые.

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