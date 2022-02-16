Документальный спектакль «Романовы» показали в Ногинске

Спектакль о царской семье Романовых показали в центре «ПРОмолодежь» в Ногинске. Рассказ от лица последней императрицы и четырех дочерей представил социальный театр «Мымъ».

Эту постановку создали по дневникам и письмам Романовых, воспоминаниям друзей. Актриса Молодежного социального театра «МыМъ» Ася Аксолотль поделилась эмоциями.

Самое важное в этом спектакле, мне кажется, — то, что он затронул душевные струны. Он очень лиричный, трогательный Ася Аксолотль.

По ее словам, даже сами актрисы нередко уходят с репетиций и показов в слезах, ведь история не оставляет равнодушным никого.

«Мы рассказываем историю не только о самой семье, но и о нашей стране. Но не пытаемся анализировать — мы просто рассказываем так, как это видим», — отметила руководитель Молодежного социального театра «МыМъ» Виктория Гиль.

Среди зрителей был глава Богородского округа Игорь Сухин. По его словам, спектакль должны увидеть как можно больше ребят.

Меня поразило то, что дети 10-12 лет, а может, и восьми более часа сосредоточенно смотрели. Это очень здорово Игорь Сухин.

«Романовы» — это один из 88 спектаклей, которые уже успел показать театр за годы своего существования.

«Наш театр — это не просто обычная театральная студия. Мы сообщество творческих и вдохновленных людей. Те, кто хочет реализовать себя на сцене, кто хочет рассказать зрителю что-то очень важное, кто хочет бороться со своими проблемами, кто хочет уйти иногда от повседневных забот», — поделилась Виктория Гиль.

В театре всегда рады новым талантам. Активная творческая работа, в том числе и над новыми проектами, продолжается.