Подмосковье 10 января 2023, 16:29 Документальный фильм о воздвижении православного креста над «Азовсталью» показали в Балашихе

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Журналистка Елена Козенкова представила в Балашихе документальный фильм «Крест над Азовсталью». Она вместе с военными спецподразделениями армии ДНР «Пятнашка» и фондом «Русская помощь» привезла и установила трехметровый дубовый крест около «Азовстали» в Мариуполе. Это и легло в основу сюжета ее фильма.

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Поклонный православный крест в левобережном районе Мариуполя воздвигли по благословению русской православной церкви. Эту идею поддержал директор фонда «Русская помощь» Василий Александров, который с 2014 года занимался доставкой гуманитарной помощи на Донбасс.

«Фильм очень глубокий. Фильм о том, чем руководствуются те, кто сейчас воюют на Донбассе по ту сторону добра, скажем так, и те, кто противостоят этому. Те, кого мы называем националистами или нацистами. Они возродились, они вернулись. То глубинное, которое в них сидело, оно воплощалось, всячески финансировалось, всячески подталкивалось <…>. Эта безнаказанность порождала духовное падение», — отметил директор фонда «Русская помощь» Василий Александров.

Весь фильм Елена сняла на телефон, из-за чего интервью с местными жителями получились искренними.

«Фильм дался очень тяжело. Когда 100 раз просмотришь <…> интервью детей, которые у меня красной нитью проходят через весь фильм, ты 100 раз это <…> пропустишь через сердце. У тебя вместо души ощущение, что тряпочка осталась», — сказала журналист и режиссер фильма Елена Козенкова.

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