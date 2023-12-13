Подмосковье 13 декабря 2023, 08:13 Документальный фильм о великой княгине Елизавете Романовой презентовали в Дмитрове Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Читать 360tv в

Презентация фильма о великой княгине Елизавете Романовой прошла в музее-заповеднике «Дмитровский кремль». Он стал продолжением новой книги ведущего научного сотрудника музея Натальи Табуновой «Елизавета Федоровна Романова в Дмитрове».

Фильм создан в рамках образовательного проекта «Берега». Премьеру посетили благочинный Дмитровского церковного округа иеромонах Иосиф (Романов), автор проекта «Берега» Ирина Дядченко, а также участники съемок — режиссер, краеведы и священнослужители.

Реклама

«Для Дмитрова очень ценна память посещения святой преподобномученицей великой княгиней Елисаветой Феодоровной. Этот фильм раскрывает одну из важных страниц истории города», — сказал настоятель Борисоглебского монастыря игумен Августин.

Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Посмотреть фильм можно на сайте музея-заповедника «Дмитровский кремль».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».