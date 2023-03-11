Подмосковье 11 марта 2023, 12:34 Документальный фильм о Донбассе показали жителям Лотошина

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В Лотошине прошло патриотическое мероприятие «Время героев». Жители посмотрели документальный фильм, который сняли в зоне специальной военной операции. Картина «Где проходит граница» рассказала про людей с Донбасса.

«Для меня было важно ответить на вопрос, где проходит граница каждого из нас в участии, ответственности за будущее нашей страны», — сообщила режиссер фильма Александра Франк.

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Съемочная группа проехала через все освобожденные русские земли, чтобы увидеть своими глазами, что происходит на самом деле.

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В зале собрались общественные организации, школьники, представители дома солдатского сердца и другие. После фильма каждый мог задать любой вопрос.

«Самое главное, что дети были в диалоге и задавали вопросы. Вопросы были очень правильные — о волонтерстве, о том, что они добровольцами идут помогать семьям мобилизованных», — заявила глава Лотошина Екатерина Долгасова.

В городском округе более 40 семей мобилизованных военнослужащих. Они также присутствовали на мероприятии. В зале почтили память троих жителей, которые отдали свои жизни за победу.

Это не первая картина режиссера о Донбасе. Предыдущую серию фильмов создатели перевели на английский язык.

«Это те кадры той жизни, которая сейчас там есть», — сообщил депутат Госдумы России Сергей Колунов.

События фильма начинаются в Москве, продолжаются в Крыму и разворачиваются в Донбасе. Героями картины выступили местные жители, волонтеры, врачи и другие люди, которые находятся там.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что центры поддержки участников СВО и их семей в Подмосковье переведут на работу по единому стандарту. С прошлой осени волонтеры помогли почти 8,6 тысячи семей военнослужащих, более чем над 4,8 тысячи взяли шефство.

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