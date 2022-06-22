Жители Подмосковья смогут онлайн получить документ о строительстве с привлечением маткапитала

Выдачу документа о строительстве с привлечением средств материнского капитала упростили в Подмосковье. Теперь жители смогут оформить его онлайн на «Госуслугах».

Как отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, такой документ подтверждает проведение строительства частного дома с привлечением маткапитала.

Теперь его можно получить в электронном виде. Посещать ведомства лично больше не требуется Надежда Куртяник.

Она напомнила, что материнский капитал можно использовать для покупки квартиры, погашения ипотеки, приобретения или строительства дома, оплаты обучения, накопительной пенсии мамы.

Услуга доступна по ссылке. Получить документ смогут жители, у которых есть сертификат на маткапитал, а также разрешение на стройку. Его выдают в администрации городского округа.

Предоставят услугу в течение пяти рабочих дней. Это сделают бесплатно.