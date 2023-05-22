Подмосковье 22 мая 2023, 15:58 Доктору медицинских наук и почетному гражданину Подмосковья Геннадию Оноприенко исполнилось 86 лет Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского

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Врач-травматолог и член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Геннадий Алексеевич Оноприенко 22 мая отмечает день рождения. В 2023 году почетному гражданину Московской области исполнилось 86 лет.

Доктор родился в 1937 году в городе Сызрани Куйбышевской (ныне — Самарской) области. В 1960 году Геннадий окончил Первый Московский медицинский институт имени И. М. Сеченова по специальности «медико-санитарное дело». Трудовую деятельность он начал на должности врача-травматолога в Мытищинской больнице.

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В 1963 году Геннадий Алексеевич устроился в Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ), где прошел путь от клинического ординатора до руководителя учреждения. Под его началом МОНИКИ стал одним из лидеров по отраслевой программе «Хирургия» от Минздрава РФ.

Также Оноприенко стал инициатором создания факультета усовершенствования врачей, где в разное время подготовку прошли более 40 тысяч специалистов. Кроме того, за годы работы профессор составил более 580 научных работ и представил 22 изобретения.

Геннадий Алексеевич имеет орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени и ряд других высших наград. В мае 2007 года постановлением губернатора Оноприенко присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».

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