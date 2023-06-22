Подмосковье 22 июня 2023, 15:33 Доктор медицины из ОАЭ Малак Шахин провела обучение для детских врачей Подмосковья https://nikid.ru/

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Лекция по теме «Оценка, стабилизация и реанимация при острых нарушениях дыхания у детей» прошла в онлайн-формате для детских врачей Подмосковья. Провела мероприятие доктор медицины, профессор педиатрии из ОАЭ Малак Шахин.

«Актуальность заявленной темы высока, так как не всегда хрипы означают, что у ребенка есть проблемы с дыхательной системой. За хрипами могут стоять проблемы с сердцем или аллергические реакции», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

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Подключиться к трансляции смогли не только врачи из Московской области, но и медики из любых регионов, которые участвуют в проекте «Наш участковый врач».

Международная медицинская панорама НИКИ детства — это образовательные мероприятия, которые позволяют обмениваться опытом и способствуют профессиональному росту медицинских работников. В лекции с Малак Шахин приняли участие более 35 регионов России, а также врачи из Казахстана и Белоруссии.

«На клинических примерах слушателям были представлены сложные случаи, когда необходимо было принять правильное решение о дальнейшей тактике лечения», — рассказала профессор Шахин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы региона.

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