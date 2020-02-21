Главный врач Королевской больницы Эдуард Шпилянский стал трехкратным чемпионом мира по мини-футболу среди врачей.

Источник фото: телеканал «360»

В кабинете у главного по ЦГБ грамоты и благодарности за врачебные заслуги висят вместе с футбольными трофеями. Днем он человек в белом халате. Под его контролем все — от склянок в лаборатории до глобальных перестановок в больнице.

«У нас идет большой ремонт, поэтому приходится ежедневно смотреть, как идет ремонт, как устанавливается оборудование. Это очень важно для нас, мы переоснащаемся», — отметил Эдуард Шпилянский, главный врач Королевской ЦГБ.

Но когда рабочий день заканчивается, главврача не узнать. Белый халат — на крючок. И на поле выходит голкипер команды медицинских работников теперь уже с мировой фамилией.

Источник фото: телеканал «360»

Шпилянский — трижды чемпион мира по мини-футболу категории мастер — те, кому за 40 лет. Забивает врач не хуже, чем ловит.

Команда Шпилянского в Кракове обошла 15 стран и взяла кубок мира по футзалу. В финальном матче сражались с белорусами.

«Победили их 2:1, с ними было очень трудно играть, они с нами были тоже в группе и в группе была тяжелая игра, 1:1 сыграли. Так что, получается, трехкратный чемпион. Но среди врачей», — уточнил Эдуард Шпилянский, трехкратный чемпион мира по футзалу среди врачей.

Спорт работе не вредит, признался вратарь. Наоборот, помогает отвлекаться от больничных новостей. Эдуард знаком с футболом дольше, чем с медициной. Еще в детстве, вдохновленный игрой Льва Яшина, Шпилянский рвался на ворота.

Источник фото: телеканал «360»

А после долгих лет врачевания, уже в зрелом возрасте, решил, что самое время стать чемпионом. Теперь отпуска у главврача — исключительно чемпионаты. Однако не все пациенты пока оценили хобби доктора Шпилянского.

«Реагируют по-разному. Некоторые реагируют негативно: главный врач играет в футбол, а кто остался в больнице? Один главный врач лечит всю больницу. Конечно, такого не бывает, всегда врачи на месте», — пояснил Эдуард.