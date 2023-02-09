Подмосковье 09 февраля 2023, 22:15 Доктор биологических наук рассказал о перспективах развития научного кластера Большого Серпухова

Читать 360tv в

Доктор биологических наук из Оболенска Анатолий Шепелин заявил, что за объединенным научным кластером Большого Серпухова будущее. По его мнению, слияние позволить науке и производству при необходимости кооперироваться.

«Я почти 40 лет проработал в Оболенском научном центре и много раз сталкивался с ситуацией, когда наши уникальные проекты невозможно было внедрить из-за отсутствия кооперации между наукой и производством», — сообщил Шепелин.

Реклама

По его словам, на юге Подмосковья сконцентрируются научные кадры в области биологии, микробиологии, физики и промышленные предприятия. После слияния ученым и производствам следует работать вместе.

Реклама

«В медицинской микробиологии имеются существенные проблемы с наличием некоторых приборов, которые сегодня закупаются за рубежом. В Протвине, например, уже создана определенная база и есть предприятие, которое выпускает приборы для диагностики инфекционной болезни», — сообщил ученый.

Предприятие «ДНК-технологии» производит ПЦР-тесты. Также в Протвине изготавливают необходимые для работы расходные материалы, например, чашки Петри, пластиковые изделия. Их могут поставлять всем производствам Большого Серпухова.

Отметим, ранее Анатолий Шепелин работал замдиректора по научно-производственной работе в Государственном научном центре прикладной микробиологии и биотехнологии при Роспотребнадзоре. Сейчас ученый является исполнительным директором Ассоциации научно-производственного общества бактериологов и членом комиссии по медицинской микробиологии Минздрава РФ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».