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    15 июля 2021, 21:20

    Доклинические исследования лекарства от редкого генетического заболевания у детей завершили в Пущине

    Алена Собкалова, Ксения Чернухина

    В Пущине находится уникальная для России лаборатория биологических испытаний Института биоорганической химии РАН. Там завершили доклинические исследования препарата для лечения детей с редким генетическим заболеванием. Об этом сотрудники института рассказали советнику губернатора Московской области Александру Когану во время рабочей поездки.

    Доклинические исследования лекарства от редкого генетического заболевания у детей завершили в Пущине | Изображение 1

    Лаборатория биологических испытаний Института биоорганической химии РАН в Пущине единственная в стране проводит неклинические исследования лекарственных и ветеринарных препаратов, косметики, кормовых пищевых добавок и химических веществ промышленного назначения.

    У лаборатории есть аккредитация по работе с животными.

    «Уникальность нашего центра заключается в том, что мы на сегодняшний день единственные в России, которые достигли верхней ступени мирового признания в области неклинических и доклинических исследований. Поскольку наши отчеты исследований, которые мы проводим, признаются Европейским химическим агентством», — пояснил Аркадий Мурашев, руководитель лаборатории биологических испытаний Института биоорганической химии РАН.

    Доклинические исследования лекарства от редкого генетического заболевания у детей завершили в Пущине | Изображение 2

    Он добавил, что заказы на проведение исследований поступают в лабораторию из десятков стран мира.

    В июле лаборатория закончила доклинические исследования лекарства для лечения редкого генетического заболевания, выявленного у 10 детей в РФ и США. Из-за мутации гена дети страдают от эпилепсии. Препарат снизит число эпилептических приступов у маленьких пациентов или вовсе избавит их от недуга.

    Специалисты определили безопасную дозу лекарства - это было главной целью проведенных испытаний. Теперь можно приступать к клиническим испытаниям — они начнутся уже в сентябре.

    Доклинические исследования лекарства от редкого генетического заболевания у детей завершили в Пущине | Изображение 3

    «Вполне возможно, что клиническое применение препарата будет возможно уже осенью, и это замечательно по той простой причине, что сразу после наших доклинических испытаний на безопасность препарат будет применен на больных детях, и первая и вторая фазы клинических исследований будут совмещены», — уточнил Мурашев.

    Советник губернатора Подмосковья Александр Коган отметил, что в Пущине сосредоточен большой потенциал для развития. Необходимо лишь объединить все труды сотрудников институтов наукограда.

    «Очень достойный уровень с точки зрения тех открытий, которые во всем Пущине существуют, и сегодняшний наш визит еще раз подтвердил мою уверенность в этом. Но это пока разрозненные проекты. Интересные, крупные, глобальны, наукоемкие, но разрозненные. Нет какой-то консолидирующей идеи, позволяющей сделать точку роста. Нужен некий имиджевый проект, который позволит вывести наукоград на мировой уровень», — заключил Коган.

    Доклинические исследования лекарства от редкого генетического заболевания у детей завершили в Пущине | Изображение 4

    Глава округа Алексей Воробьев отметил, что институт показывает очень хорошие результаты, которые делают его достоянием Пущина.

    «Это удивительный институт. Это одно из достояний наукограда Пущина среди линейки наших научно-исследовательских институтов. Мы презентовали все возможности лабораторий. Именно с подобного рода лабораторий начинается будущее исследований лекарств, которые важны для сохранения здоровья и жизней людей», — заявил Алексей Воробьев.