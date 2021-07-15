Доклинические исследования лекарства от редкого генетического заболевания у детей завершили в Пущине

В Пущине находится уникальная для России лаборатория биологических испытаний Института биоорганической химии РАН. Там завершили доклинические исследования препарата для лечения детей с редким генетическим заболеванием. Об этом сотрудники института рассказали советнику губернатора Московской области Александру Когану во время рабочей поездки.

Лаборатория биологических испытаний Института биоорганической химии РАН в Пущине единственная в стране проводит неклинические исследования лекарственных и ветеринарных препаратов, косметики, кормовых пищевых добавок и химических веществ промышленного назначения.

У лаборатории есть аккредитация по работе с животными.

«Уникальность нашего центра заключается в том, что мы на сегодняшний день единственные в России, которые достигли верхней ступени мирового признания в области неклинических и доклинических исследований. Поскольку наши отчеты исследований, которые мы проводим, признаются Европейским химическим агентством», — пояснил Аркадий Мурашев, руководитель лаборатории биологических испытаний Института биоорганической химии РАН.

Он добавил, что заказы на проведение исследований поступают в лабораторию из десятков стран мира.

В июле лаборатория закончила доклинические исследования лекарства для лечения редкого генетического заболевания, выявленного у 10 детей в РФ и США. Из-за мутации гена дети страдают от эпилепсии. Препарат снизит число эпилептических приступов у маленьких пациентов или вовсе избавит их от недуга.

Специалисты определили безопасную дозу лекарства - это было главной целью проведенных испытаний. Теперь можно приступать к клиническим испытаниям — они начнутся уже в сентябре.

«Вполне возможно, что клиническое применение препарата будет возможно уже осенью, и это замечательно по той простой причине, что сразу после наших доклинических испытаний на безопасность препарат будет применен на больных детях, и первая и вторая фазы клинических исследований будут совмещены», — уточнил Мурашев.

Советник губернатора Подмосковья Александр Коган отметил, что в Пущине сосредоточен большой потенциал для развития. Необходимо лишь объединить все труды сотрудников институтов наукограда.

«Очень достойный уровень с точки зрения тех открытий, которые во всем Пущине существуют, и сегодняшний наш визит еще раз подтвердил мою уверенность в этом. Но это пока разрозненные проекты. Интересные, крупные, глобальны, наукоемкие, но разрозненные. Нет какой-то консолидирующей идеи, позволяющей сделать точку роста. Нужен некий имиджевый проект, который позволит вывести наукоград на мировой уровень», — заключил Коган.

Глава округа Алексей Воробьев отметил, что институт показывает очень хорошие результаты, которые делают его достоянием Пущина.

«Это удивительный институт. Это одно из достояний наукограда Пущина среди линейки наших научно-исследовательских институтов. Мы презентовали все возможности лабораторий. Именно с подобного рода лабораторий начинается будущее исследований лекарств, которые важны для сохранения здоровья и жизней людей», — заявил Алексей Воробьев.