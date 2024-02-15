Эксклюзив 15 февраля 2024, 19:57 «Дойти до каждого человека». Глава УИК Виноградова — о миссии информаторов перед выборами Адресное информирование о выборах президента начнется в Подмосковье 17 февраля Телеканал «360»

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Адресное информирование о выборах президента России начнется в Подмосковье 17 февраля. Подробностями в интервью ведущей «360» Ксении Присекиной поделилась председатель участковой избирательной комиссии № 1179 в Красногорске Ирина Виноградова.

Во время поквартирного обхода жителям Подмосковья расскажут, где можно будет проголосовать. Все члены УИК на протяжении месяца проходили специальное обучение по взаимодействию с людьми.

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«Мы хотим дойти до каждого человека и проинформировать о том, что будут выборы, каким способом можно осуществить [голосование]. Наверное, это основной смысл — адресное информирование каждого человека», — рассказала Ирина Виноградова.

Она подчеркнула, что информаторы — это обычные жители Московской области. При обходе домов они будут одеты в специальную униформу.

«Если ребенок дома один, мы попросим его не открывать нам дверь. Это очень важно по правилам безопасности. Если мы понимаем, что человек настроен с нами общаться, мы обо всем ему расскажем. В каждой конкретной ситуации постараемся спокойно рассказать людям, что происходит, какие варианты у них есть, и больше их не тревожить», — поделилась Виноградова.

Она добавила, что люди знакомы с большинством информаторов, поскольку они работают на участках более 10 лет. Это помогает наладить контакт с избирателями.

«Мы будем предельно корректны. Хотелось бы, чтобы по отношению и к нам было такое отношение», — отметила председатель УИК.

Избиратели смогут задать все волнующие вопросы уже с 17 февраля. Адресное информирование продлится до 7 марта. Обходы будут проходить либо в выходные дни, либо в вечернее время. Специалисты предпримут все усилия, чтобы не отвлекать людей надолго.

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