Доходы Подмосковья за 7 месяцев выросли на 15%

Доходы бюджета Подмосковья за январь–июль составили 422,2 миллиарда рублей. Это на 15,4% больше, чем за такой же период прошлого года. Об этом рассказала глава Минэкономики региона Наталия Масленкина.

«Поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет региона за первые семь месяцев текущего года выросли к аналогичному периоду прошлого года на 14,4% до 540,3 миллиарда рублей. Доходы бюджета Московской области составили 422,2 миллиарда рублей, здесь отмечен рост на 15,4%», — рассказала министр.

Налог на прибыль организаций принес в бюджет 164,4 миллиарда рублей. Это на 11,5% больше, чем за тот же период прошлого года, рассказала Наталия Масленкина. НДФЛ принес в бюджет 195,2 миллиарда — это на 16,4% больше, чем годом ранее. Кроме того, на 22,6% возросли поступления налогов на совокупный доход — до 50,3 миллиарда рублей — и на 1,4% налогов на имущество — до 34,1 миллиарда. Наибольший прирост доходов в Подмосковье показали Коломна, Орехово-Зуево, Руза, Луховицы и Павловский Посад.

Также по итогам семи месяцев прирост деятельности показали транспортировка и хранение — на 64%, оптовая и розничная торговля — на 21,4% и обрабатывающие производства — на 17,6%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что строительство овощехранилищ поможет снизить цены на борщевой набор в регионе.