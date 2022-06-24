Доходы Подмосковья выросли почти на 16% с начала года

Доходы бюджета Подмосковья с января по май 2022 года выросли на 369,2 миллиарда рублей. Это на 49,7 миллиарда рублей больше, чем в прошлом году, сообщила глава Минэкономики области Наталия Масленкина.

Темп прироста налоговых и неналоговых доходов в бюджет составил 15,6%.

«Подмосковье, как показал опыт, обладает достаточными ресурсами, чтобы преодолевать кризисы и использовать их для развития, сохраняя устойчивую и сбалансированную бюджетную систему, обеспечивая занятость населения и создавая привлекательные условия для бизнеса и инвесторов», — отметила Наталия Масленкина.

Основными источниками доходов стали налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций, налог на совокупный доход и налог на имущество организаций. Сумма неналоговых доходов составила 23,8 миллиарда рублей.

Муниципальные образования региона получили в бюджет 79,2 миллиарда рублей. Основными источниками дохода муниципалитетов стали НДФЛ и поступления по упрощенной системе налогообложения.