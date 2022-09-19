Доходы Подмосковья выросли на 15% за восемь месяцев | 360°

Подмосковье 19 сентября 2022, 17:24 Поделиться Telegram

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Viber Доходы Подмосковья выросли на 15% за восемь месяцев

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Поступления в консолидированный бюджет Подмосковья на начало сентября составили свыше 607 миллиардов рублей. Это на 15% больше, чем за такой же период прошлого года, сообщили в Министерстве экономики и финансов региона.

Глава ведомства Наталия Масленкина отметила, что собственные доходы регионального бюджета выросли на 65,3 миллиарда рублей, или на 15,9%. Сумма составила 475,5 миллиарда. При этом муниципалитеты получили 131,8 миллиарда рублей — больше, чем за такой же период прошлого года, на 12,1%.

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Как сообщили в министерстве, драйверами роста стали налог на доходы физических лиц и на прибыль. Так, консолидированный бюджет Подмосковья получил 182,9 миллиарда рублей по налогу на прибыль, что на 11,2% больше аналогичного периода прошло года.

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Деятельность предпринимателей позволила также увеличить совокупный доход в консолидированный бюджет области на 23,5%, до 52,9 миллиарда рублей, по итогам прошлого года и первого квартала 2022-го.

Еще одной важной частью бизнеса являются самозанятые. Их стало больше в Подмосковье в 1,6 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года. Из-за этого рост налога на профессиональных доход составил 74,9%, до 1,3 миллиарда рублей.

Прирост также обеспечили оптово-розничная торговля — на 19,5%, обрабатывающие производства — на 18,5%, а также транспортировка и хранение — на 63,8%.

Наибольший прирост среди округов показали Коломна, Орехово-Зуево, Дмитров, Руза и Луховицы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок оставшиеся по программе капремонта школы. Он отдельно отметил школы в Солнечногорске и Бронницах.

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