Еще не менее 303,6 миллиарда рублей поступило в бюджет Подмосковья с января. Это на 13% больше, чем год назад. Как сообщила министр экономики и финансов региона Наталия Масленкина, устойчивость наблюдается, несмотря на санкции.

По ее словам, в бюджеты округов Подмосковья поступило 64,7 миллиарда рублей — это на 7,7% выше показателей прошлого года.

Бюджетная система в регионе демонстрирует устойчивость, даже несмотря на санкционные ограничения Наталия Масленкина.

Основными источниками доходов в области оказались оптовая и розничная торговля, обрабатывающее производство, а также организации транспортировки и хранения.

Доходы по налогу на имущество организаций за первые четыре месяца этого года составили 20,6 миллиарда рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что санкции помогли иначе взглянуть на импортозамещение.