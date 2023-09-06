Подмосковье 06 сентября 2023, 02:00 Доходы Подмосковья достигли 708 миллиардов рублей с начала года Пресс-служба г.о. Химки

Читать 360tv в

С начала 2023 года налоговые и неналоговые доходы в бюджет Московской области составили 708 миллиардов рублей. Это на 13,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

По ее словам, собственные доходы бюджета выросли до 560 миллиардов рублей, что также больше прошлогодних показателей на 14,2%. В бюджеты муниципалитетов поступило 147 миллиардов.

Реклама

«Основную динамику роста обеспечили поступления по налогу на прибыль организаций и налогу на доходы физических лиц. За январь — август 2023 года консолидированный бюджет Московской области по налогу на прибыль получил 244 млрд рублей. Рост относительно января — августа 2022 года на 25,8%», — уточнили в министерстве.

Увеличенные налоги заплатили компании в сфере обрабатывающих производств — 35,4%, логистики — 27,1%, финансов и страховой деятельности — рост в 3,4 раза.

После введения единого налогового счета налог на доходы физлиц превысил 250 миллиардов рублей.

«Поступления по налогам на совокупный доход в консолидированный бюджет региона возросли на 13,7% до 60 миллиардов рублей», — добавили в ведомстве.

За счет имущественных налогов в бюджет поступило 66,9 миллиарда рублей.

Самый высокий рост налогов с начала года показали Электросталь, Лыткарино, Серпухов, Лосино-Петровский и Наро-Фоминский округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что экономика Московской области на протяжении десяти лет показывала хорошие темпы роста.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».