Подмосковье 09 апреля 2024, 13:31 Доходы от приватизации имущества Подмосковья составили 143 миллиона рублей с начала года Фото Минимущества

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За три месяца 2024 года доходы от приватизации имущества Московской области превысили 140 миллионов рублей. Каждый реализованный имущественный комплекс, включенный в прогнозный план приватизации, длительное время не использовался.

«В числе таких объектов, к примеру, помещение на первом этаже многоквартирного дома в Долгопрудном за 73 миллиона рублей, комплекс имущества, включающий в себя 23 объекта в Ельце Липецкой области за 19 млн рублей», — сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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По ее словам, сейчас на торги выставили десять лотов на общую сумму 300 млн рублей.

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