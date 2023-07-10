Подмосковье 10 июля 2023, 15:39 Доходы консолидированного бюджета Подмосковья выросли на 14% за полгода Unsplash

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За шесть месяцев консолидированный бюджет Подмосковья пополнился на 489 миллиардов рублей, что на 14% больше прошлогодних показателей. Данные озвучила министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

В региональный бюджет поступило 388 миллиардов рублей налоговых и неналоговых доходов, что больше показателей аналогичного периода прошлого года на 54 миллиарда рублей. Бюджеты муниципальных образований пополнились на 101 миллиард рублей собственных доходов, с ростом на 6,6%.

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Одним из основных источников дохода стал налог на прибыль организаций — поступления составили 176,3 миллиарда рублей. Это на 30% больше, чем за первые полгода в 2022-м. Основной вклад в положительную динамику внесли обрабатывающие производства, финансовый сектор и логистика.

По налогу на доходы физических лиц получено 159 миллиардов рублей, а имущественные доходы достигли 49 миллиардов.

Неналоговые доходы консолидированного бюджета составили 29,2 миллиарда рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что экономика Московской области на протяжении десяти лет показывала хорошие темпы роста.

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