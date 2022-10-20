Доходы консолидированного бюджета Подмосковья превысили 700 миллиардов с начала года | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 16:36 Доходы консолидированного бюджета Подмосковья превысили 700 миллиардов с начала года

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Доходы консолидированного бюджета Подмосковья за девять месяцев составили 746 миллиардов рублей. Его расходы при этом достигли 692 миллиардов, рассказала глава Минэкономики региона Наталия Масленкина.

В ведомстве рассказали, что доходы регионального бюджета Подмосковья составили почти 599 миллиардов рублей. Это на 90 миллиардов больше, чем в таком же периоде прошлого года. При этом собственные доходы увеличились на 73,1 миллиарда и достигли 524,6 миллиарда рублей.

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Больше всего доходов в региональный бюджет принесли налоги. Так, налог на прибыль принес области 201,1 миллиарда рублей, а НДФЛ — 180,4 миллиарда.

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Расходы области по сравнению с прошлым годом увеличились. Их сумма составила 562 миллиарда рублей, это на 92 миллиарда больше, чем за такой же период 2021 года.

Среди госпрограмм самые высокие показатели исполнения показали «Образование Подмосковья» — 77,5%, «Жилище» — 76,5%, «Архитектура и градостроительство Подмосковья» — 73,2%, «Культура Подмосковья» — 71,6% и «Социальная защита населения» — 71%.

Также наивысшие показатели показали нацпроекты «Производительность труда» — 97,3%, «Безопасные качественные дороги» — 81%, «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — 68,3% и «Демография» — 64%.

Расходы консолидированного бюджета на социально-культурное развитие составили 439 миллиардов рублей. Регионального бюджета — 382 миллиарда. При этом для последнего сумма возросла по сравнению с прошлым годом на 13,7%. Расходы увеличили на образование и спорт.

Профицит консолидированного бюджета региона составил 54,3 миллиарда рублей. Регионального — 37,2 миллиарда.