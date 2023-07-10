Подмосковье 10 июля 2023, 15:23 Доходы городских округов Подмосковья выросли на 6,6% за полгода Unsplash

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Министр экономики и финансов Подмосковья Наталия Масленкина сообщила, что собственные доходы бюджетов городских округов выросли на 6,6% за шесть месяцев. Муниципалитеты заработали более 100 миллиардов рублей.

Налоговые и неналоговые доходы городских округов за январь — июнь увеличились на 6,2 миллиарда и составили 101 миллиард. Это на 6,6% больше, чем за такой же период прошлого года.

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На начало июля поступления по налогу на доходы физических лиц составили 48% (48,3 миллиарда рублей), налогу на совокупный доход — 20,6% (20,7 миллиарда), по упрощенной системе налогообложения — 19,1% (19,3 миллиарда рублей).

Лучшую динамику по темпам роста за шесть месяцев показали Электросталь, Лыткарино, Дубна, Серпухов и Наро-Фоминск.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что экономика Московской области на протяжении десяти лет показывала хорошие темпы роста.

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