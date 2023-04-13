Подмосковье 13 апреля 2023, 17:03 Доходы бойцов СВО из Подмосковья перестанут учитывать при расчете социальной помощи

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Получение соцпомощи и соцконтрактов упростили для семей мобилизованных в Подмосковье. Теперь при оказании услуг не будут учитываться доходы бойцов СВО. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

Раньше, когда семья с низким доходом обращалась за социальной помощью, зарплата бойца учитывалась в доход семьи.

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Подать заявление на получение услуги можно дистанционно. Также к обращению необходимо прикрепить справку из военкомата. Подробнее об услуге можно узнать по телефону горячей линии 122 с добавочным номером 8.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил важность общения с жителями. Он заявил, что регион уделяет особое внимание отзывам о работе органов власти, в том числе негативным.

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