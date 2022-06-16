Доходы бюджета Подмосковья за 2021 выросли на 15%

Мособлдума провела публичные слушания по теме исполнения бюджета Московской области за 2021 год. Доходы составили 730,7 миллиарда рублей

«Реализация бюджетной политики в 2021 году проходила в условиях постепенного восстановления экономики и деловой активности. Нашей главной задачей оставалось выполнение всех социальных обязательств», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Игорь Брынцалов сообщил, что отмечался значительный рост расходов на новые меры поддержки, такие как ежемесячные выплаты детям в возрасте от трех до семи лет, одиноко проживающим пенсионерам в возрасте 65 лет и старше, а также на организацию горячего питания младшеклассников и льготное лекарственное обеспечение.

Кроме того, в регионе проводится большая работа, которая направлена на открытость данных. Об этом рассказал председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.

Открытость поддерживается через практику публичных слушаний. В ходе мероприятия работала «горячая линия», благодаря которой жители могли задать свои вопросы.

Министр экономики и финансов Подмосковья Наталия Масленкина отметила, что регион стабильно занимает второе место по объему валового регионального продукта. В 2021 году этот показатель достиг 6,1 триллиона рублей.

Промышленное производство по сравнению с 2020 годом выросло более чем на 17%, инвестиции — на 2,4%, оборот розничной торговли — на 11,7%, объем платных услуг — на 21,3%, среднемесячная заработная плата — на 10,3%. Налоговые и неналоговые доходы выросли относительно 2020 года на 24,5% до 635,5 миллиарда рублей.

В 2021 на реализацию государственных программ из бюджета Московской области было направлено 708 миллиардов рублей.

Более 148 миллиардов рублей в 2021 году выделено на меры социальной поддержки.

Значительный объем средств поступил из бюджета в сферу здравоохранения: 16,2 миллиарда рублей — на льготное лекарственное обеспечение, 8,3 миллиарда рублей — на закупку медицинского оборудования.

В 2021 году на реализацию 45 региональных проектов, направленных на достижение целей и задач 11 национальных проектов, было выделено 92,2 миллиарда рублей, в том числе 67,6 миллиарда рублей за счет средств областного бюджета.