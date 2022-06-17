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    17 июня 2022, 13:12

    Доходы бюджета Подмосковья в первом полугодии выросли на 57 миллиардов рублей

    Анастасия Аброськина

    Доходы консолидированного бюджета Подмосковья выросли на 16,6% по сравнению с прошлым годом. С января по май они составили более 402 миллиардов рублей.

    Доходы бюджета Подмосковья в первом полугодии выросли на 57 миллиардов рублей | Изображение 1

    Это подчеркнула министр экономики и финансов Подмосковья Наталия Масленкина. В первом полугодии доходы выросли на 57 миллиардов рублей.

    При этом расходы консолидированного бюджета достигли 352 миллиардов рублей и увеличились по сравнению с прошлым годом на 12,8%.

    Региональный бюджет

    Доходы регионального бюджета — 323 миллиарда рублей. Они выросли на 17,9%. Это 49 миллиардов рублей.

    Собственные доходы Московской области в первом полугодии равны 290 миллиардам рублей, а расходы — 288 миллиардам.

    Приоритеты

    Траты на социально-культурную сферу оказались в приоритете. За первое полугодие в это направление Подмосковье вложило 232 миллиарда рублей.

    Это на 10,8% больше, чем год назад. Выросли траты и на спорт — они стали на 28,9% больше.

    Расходы на образование увеличились на 25,7%, на культуру — на 9,4%.