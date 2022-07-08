Доходы бюджета Подмосковья превысили 330 млрд рублей с начала года

Доходы бюджета Московской области за январь–июнь 2022 года превысили 334 миллиарда рублей. Об этом сообщила министр экономики и финансов региона Наталия Масленкина.

«Поступления собственных доходов в региональный бюджет в первом полугодии 2022 года выросли к уровню аналогичного периода 2021 года на 45,7 миллиарда рублей, или на 15,9% — до 334,1 миллиарда рублей. Основные драйверы роста доходов области — налог на прибыль и налог на доходы физических лиц», — сказала министр.

В бюджет Московской области с начала 2022 года по налогу на прибыль организаций поступило 135,7 миллиарда рублей, темп роста составил 15,8%.

Доходы бюджета Подмосковья в первом полугодии по НДФЛ составили 106,4 миллиарда рублей, с ростом относительно января-июня 2021 года на 14,6%. Доходы по налогу на имущество организаций выросли на 6,2%, составив 26,5 миллиарда рублей. Также на 30,2% возросли поступления по налогам на совокупный доход относительно аналогичного периода 2021 года, составив 18,4 миллиарда рублей.

Неналоговые доходы составили 14,7 млрд рублей, показав рост на 64,2%, добавила министр экономики и финансов Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Подмосковья с начала 2022 года составили 428,5 миллиарда рублей. Это выше показателей 2021 года на 55,3 млрд рублей. Наибольший объем средств консолидированный бюджет получил по НДФЛ — свыше 151 миллиарда рублей.

Поступления по налогу на прибыль организаций в консолидированный бюджет составили более 135 миллиардов рублей. Роста на 15,8% удалось достичь в основном благодаря финансовой деятельности в 2021 году и в 1-м квартале 2022 года.

Рост налога на профессиональный доход составил свыше 84% — это связано с увеличением числа зарегистрированных в Подмосковье самозанятых в 1,7 раза.

Неналоговые доходы консолидированного бюджета относительно первого полугодия 2021 года выросли на 26,5% и составили 29,2 миллиарда рублей, отметил глава Подмосковья.