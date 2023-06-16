Подмосковье 16 июня 2023, 21:55 Доходы Балашихи выросли на 8% с начала года

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С начала 2023 года доходы Балашихи выросли на 8%. Об этом рассказал глава округа Сергей Юров во время ежегодного отчета перед населением муниципалитета.

Бюджет Балашихи увеличился за шесть лет с 12,5 до 22 миллиардов рублей.

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«Подводя итоги экономической сферы, отмечу, что доходная часть нашего бюджета стабильно растёт. Условия, в которых оказалась наша страна, отразились и на нашей с вами работе. Но несмотря на все трудности, с которыми мы столкнулись, нам многое удается», — сообщил Юров.

В этом году бюджет Балашихи утвердили в размере 25 миллиардов рублей.

«Все, что касается показателей экономики, наверное, самого главного — бюджета, об этом так громко не говорят, но за пять месяцев года мы прибавили 12,3%», — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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