Подмосковье 08 декабря 2023, 12:52 Доходная часть бюджета Подмосковья увеличилась на 54 миллиарда в 2023 году Наталья Николаева

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Мособлдума внесла изменения в бюджет Московской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что доходная часть бюджета текущего года значительно возросла — почти на 54 миллиарда рублей.

«Это результат того, что в Подмосковье успешно работает комплекс мер поддержки, которые направлены на то, чтобы помочь бизнесу переориентироваться, развивать новые точки роста, и, как следствие, наращивать прибыль», — подчеркнул спикер

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Доходы растут также на фоне увеличения налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений из федерального бюджета. С учетом изменений доходы бюджета в 2023 году составят 948,9 миллиарда рублей.

Часть доходов направят на сокращение дефицита бюджета, часть — на соцсферу и здравоохранение. Расходы на госпрограммы также увеличат за счет перераспределения средств. Помимо этого, расходы на социальную сферу увеличили на восемь миллиардов рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проинспектировал новое креативное пространство в Центре молодежных инициатив в Протвине. Он пообщался с ребятами, ознакомился с их проектами и поинтересовался, как они обжились на новом месте.

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