Подмосковье 21 декабря 2023, 18:49 Доход за смену вида разрешенного использования земли в Подмосковье вырос до 1,6 млрд рублей МИО МО

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Доходы, получаемые в виде платы за изменение вида разрешенного использования земельных участков в Подмосковье, составили 1,6 миллиарда рублей за год. Это на 400 миллионов рублей больше, чем в прошлом году.

«Позволил это сделать новый порядок платы — платежи правообладатели видят заранее, до изменения характеристик в Росреестре. На сегодняшний день эта земельная услуга в числе самых популярных», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Напомним, что за год свыше 11 тысяч собственников изменили вид разрешенного использования своих земельных участков в Подмосковье. Услугу можно получить дистанционно — на портале госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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