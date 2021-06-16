Доход подмосковного бюджета за 2020 год составил более 630 млрд рублей

В прошлом году доходы бюджета Московской области составили 634,9 миллиарда рублей. Это больше установленного плана. Об этом на заседании Мособлдумы рассказала исполняющий обязанности министра экономики и финансов региона Эльмира Кадырова.

«В целом доходы бюджета Московской области по итогам 2020 года составили 634,9 миллиарда рублей, или 100,8% к уточненному плану 2020 года. 629,7 миллиарда рублей были плановые назначения», — сказала Кадырова.

Она добавила, что Подмосковье полностью исполнило расходы в объеме 720 миллиардов рублей. Дефицит бюджета составил 85,1 миллиарда.

Кадырова уточнила, что Московская область запрошлый год потратила более 95 миллионов рублей на ликвидацию последствий пандемии коронавируса. Большая часть этих трат составила поддержка медиков и социальных работников.

Также в прошлом году из бюджета выделили 124,4 миллиарда рублей на помощь жителям, нуждающихся в ней.

«Расходы бюджета на реализацию государственных программ — их у нас 19 — составили 714,4 миллиарда рублей», — отметила Кадырова.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что, несмотря на сложные условия работы из-за пандемии, Подмосковью удалось решить все основные задачи.

«Самое важное, что мы исполнили все социальные обязательства перед нашими жителями, все меры поддержки оказывались в полном объеме. Также в бюджете были предусмотрены дополнительные средства на помощь бизнесу и гражданам в этот непростой период», — подчеркнул Брынцалов.