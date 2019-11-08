Договоры на вывоз мусора проверили у предпринимателей Богородска

В Богородске проверили, как предприниматели вывозят твердые бытовые отходы и у всех ли заключены договоры с региональным оператором.

Рейд по торговым точкам провели представители подмосковного Министерства жилищно-коммунального хозяйства и административно-технического надзора.

«На данный момент, в ноябре, выявляются ситуации, когда юридические лица отдельные уклоняются от заключения договора, соответственно это нарушение федерального закона», — отметил Алексей Меньшов, заместитель руководителя ГКУ «Дирекция по обращению с отходами».

Источник фото: телеканал «360»

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После проверки шести предприятий выяснилось, что договор на вывоз мусора заключен только у одного бизнесмена. Всем остальным вручили уведомления. Если в ближайшие дни предприниматели не исправят нарушения, им будет выписан штраф. Для юридических лиц он составит от 100 до 250 тысяч рублей.

Всего за время рейда в городском округе проверят около 20 предприятий.

Источник фото: телеканал «360»

Согласно федеральному законодательству все предприниматели Московской области были обязаны заключить договор с региональным оператором на вывоз твердых коммунальных отходов с 1 января 2019 года.