  • Договоры на вывоз мусора проверили у предпринимателей Богородска

    08 ноября 2019, 13:13

    Ольга Крылова

    В Богородске проверили, как предприниматели вывозят твердые бытовые отходы и у всех ли заключены договоры с региональным оператором.
    Договоры на вывоз мусора проверили у предпринимателей Богородска

    Рейд по торговым точкам провели представители подмосковного Министерства жилищно-коммунального хозяйства и административно-технического надзора.

    «На данный момент, в ноябре, выявляются ситуации, когда юридические лица отдельные уклоняются от заключения договора, соответственно это нарушение федерального закона», — отметил Алексей Меньшов, заместитель руководителя ГКУ «Дирекция по обращению с отходами».

    Договоры на вывоз мусора проверили у предпринимателей Богородска | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

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    После проверки шести предприятий выяснилось, что договор на вывоз мусора заключен только у одного бизнесмена. Всем остальным вручили уведомления. Если в ближайшие дни предприниматели не исправят нарушения, им будет выписан штраф. Для юридических лиц он составит от 100 до 250 тысяч рублей.

    Всего за время рейда в городском округе проверят около 20 предприятий.

    Договоры на вывоз мусора проверили у предпринимателей Богородска | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Согласно федеральному законодательству все предприниматели Московской области были обязаны заключить договор с региональным оператором на вывоз твердых коммунальных отходов с 1 января 2019 года.