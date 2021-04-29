Договориться о дублере. Андрей Воробьев рассказал о борьбе за Щелковское шоссе

Щелковское шоссе остается самой загруженной трассой Московской области. Жители Звездного Городка, городских округов Щелково и Балашиха проводят в пробках по несколько часов, чтобы добраться до дома. Вопрос строительства дублера шоссе поднимался неоднократно, но все упирается в национальный парк «Лосиный остров».

«Я должен публично признаться, что какие-то проекты, например, обход Октябрьского на трассе М5 „Урал“ или другие трассы, у нас получаются, а щелковский орех не можем расколоть», — заявил в интервью на «360» губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он признался, что о необходимости дублера ему говорил еще космонавт Алексей Леонов.

«В свое время, светлая память Алексею Архиповичу, он говорил: „Андрей, думай, как построить Щелковское шоссе“. Вот Андрей думает, но пока решить не может», — поделился глава Московской области.

Андрей Воробьев пояснил, что дорога в 19 километров проходит по границам парка, который находится под защитой федерального природоохранного законодательства.

«Наша задача все же как-то найти подход. Или трассировку изменить, или доказать. Это то, что является очень сложным вопросом, но очень важным для людей. Потому что и Звездный Городок, и Щелково, и Изумрудные холмы, то есть часть Балашихи — они прозябают. Люди в пробках стоят часами», — подчеркнул губернатор Подмосковья.

Андрей Воробьев признался, что решает вопрос строительства дублера Щелковского шоссе вместе с федеральными властями. Уже есть некоторые наработки.

По предварительным планам, дублер должен пройти от МКАД до пересечения с Фряновским шоссе. В 2019 году вопрос строительства дублера Щелковского шоссе вынесли на общественные слушания жителей. Подавляющее большинство высказалось о необходимости строительства новой дороги. Тогда же занимавший пост премьер-министра России Дмитрий Медведев поручил Минприроды решить вопрос об изменении границ «Лосиного острова».