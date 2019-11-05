Договор на вывоз мусора или штраф. Кафе и магазины проверили в Балашихе

Штраф от 100 до 250 тысяч рублей заплатят предприниматели, которые не заключили договор на вывоз отходов. Подписать документы с региональным оператором все юридические лица были обязаны с начала мусорной реформы — с января этого года. Сегодня инспекторы Госадмтехнадзора проверили торговые точки Балашихи.

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Представитель Госадмтехнадзора, Министерства ЖКХ области и регионального оператора проверили торговые точки Балашихи. Они выясняли, заключили ли владельцы договор на вывоз мусора.

Первая точка — магазин одежды. Там продавщица не знала, есть ли у предпринимателя договор на вывоз коммунальных отходов. Однако сам владелец уверяет, что договор уже оформлен, а уведомление ему выписали напрасно. Впрочем, с собой бумаг у бизнесмена не оказалось, поэтому ему все равно придется прийти в территориальный отдел.

«Мы выдаем предписание. И если предписание не исполнено в установленные законом сроки, то повторно вызываем и составляем материалы, направляем их на рассмотрение мировому судье по месту регистрации данного юридического лица», — сообщил Борис Маклахов, консультант территориального отдела № 11 Госадмтехнадзора Московской области по г. о. Балашиха.

Источник фото: телеканал «360»

Проверки проходят по поручению министра ЖКХ Московской области. Заключить договор с региональным оператором на вывоз ТКО юридические лица должны были с января этого года — когда вступил в силу новый закон об обращении с отходами. Если нет договора — нет и понимания, как утилизируют мусор предприниматели.

А вот в магазине спортивных товаров договор нашелся сразу. Продавец рассказал, что комиссия приходила в прошлом году и предупредила о новой системе вывоза мусора и возможных штрафах. При этом, уверяет бизнесмен, заключить договор совсем не сложно.

Источник фото: телеканал «360»

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В компании регионального оператора говорят, что недобросовестные предприниматели не только нарушают закон, но и доставляют неудобства жителям.

«На контейнерных площадках емкости установлены с учетом норм образования привязанных отходообразователей к данной контейнерной площадке. Соответственно объем образуемых отходов от юридического лица не учитывается, и под его объем емкость не установлена. Соответственно происходит навал, и поступают жалобы от жителей, людям немножко некомфортно от этого», — отметил заместитель директора компании — регионального оператора Андрей Пащенко.

Источник фото: телеканал «360»

По итогам проверки документов на вывоз ТКО не было в шести точках из 10. Юридическим лицам придется заплатить штраф от 100 до 250 тысяч рублей и все-таки заключить договор с региональным оператором.