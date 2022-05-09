Дочь погибшего в 1944 году командира «Катюши» рассказала об отце

Командир машины боевой артиллерии БМ-13 «Катюша» Григорий Харитонов погиб во время боев в Молдавии в августе 1944 года. Об этом «360» рассказала его дочь, которая вышла на акцию «Бессмертный полк» в Московской области.

Она пояснила, что изначально отец служил на Дальнем Востоке, но когда узнал о том, что два его младших брата пропали без вести во время войны, отправился на фронт.

«Так он оказался в Молдавии. Воевал на „Катюше“. Тогда это была новая военная техника. Он был начальником. У него гвардейский значок виден на фотографии», — поделилась участница акции.

Женщина добавила, что, несмотря на свои 84 года, на «Бессмертный полк» она выходит уже в пятый раз.

Акция «Бессмертный полк» проходит сегодня во всех городских округах Московской области. Это первое за два года очное мероприятие, в котором жители вспоминают своих родных и близких, сделавших существенный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. «360» ведет прямую трансляцию с мероприятия.