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    09 мая 2022, 13:59

    Дочь погибшего в 1944 году командира «Катюши» рассказала об отце

    Участница «Бессмертного полка» в Подмосковье рассказала о погибшем в 1944 году отце

    Анатолий Минкин

    Командир машины боевой артиллерии БМ-13 «Катюша» Григорий Харитонов погиб во время боев в Молдавии в августе 1944 года. Об этом «360» рассказала его дочь, которая вышла на акцию «Бессмертный полк» в Московской области.

    Она пояснила, что изначально отец служил на Дальнем Востоке, но когда узнал о том, что два его младших брата пропали без вести во время войны, отправился на фронт.

    «Так он оказался в Молдавии. Воевал на „Катюше“. Тогда это была новая военная техника. Он был начальником. У него гвардейский значок виден на фотографии», — поделилась участница акции.

    Женщина добавила, что, несмотря на свои 84 года, на «Бессмертный полк» она выходит уже в пятый раз.

    Акция «Бессмертный полк» проходит сегодня во всех городских округах Московской области. Это первое за два года очное мероприятие, в котором жители вспоминают своих родных и близких, сделавших существенный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. «360» ведет прямую трансляцию с мероприятия.