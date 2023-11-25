Подмосковье 25 ноября 2023, 19:59 «Добрый завтрак» для мам особенных детей провели в Лобне Телеканал «360»

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Праздник «Добрый завтрак» организовали для мам особенных детей в Лобне. Женщинам сделали макияж и прически, а также предложили принять участие в фотосессии и мастер-классах по актерскому мастерству и рукоделию. Мероприятие приурочено ко Дню матери.

Утро морозного ноябрьского дня для 12 женщин, воспитывающих особенных детей, стало не просто добрым, а полным сюрпризов и неожиданных подарков. Все началось с прически и макияжа, которые подарили дамам незабываемые образы.

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Постоянные заботы и домашние дела не всегда позволяют заняться собой, пойти в парикмахерскую или косметический салон. Поэтому такой подарок ко Дню матери не может не радовать, как и встреча с друзьями. Мамы детей-инвалидов очень тесно общаются между собой. Им есть что обсудить и чем поделиться.

«Я мама особенного сыночка Владика, приехала из Дмитрова поддержать нас всех, девчонок. Мы дружим, мы общаемся, естественно, поддерживаем друг друга. Мы даже между городами, как говорится, дружим, поэтому просто ездим друг к другу в гости, какие-то встречи у нас происходят. Это очень важно для всех нас», — рассказала жительница Дмитрова Ирина Попкова.

Жительница Лобни Зоя Забырина подчеркнула, что мамам нужна поддержка, поскольку некоторые сильно закрываются из-за диагнозов детей. Именно поэтому им нужно общение.

«Добрый завтрак» — проект благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток». Он реализуется с 2015 года. Ежегодно в честь Дня матери сотрудники фонда собирают мам детей с ограниченными возможностями, чтобы обсудить наболевшие вопросы, обменяться мнениями и просто отдохнуть от каждодневных забот.

«Материнство — это, прежде всего, сущность, основа женщины. Вот мы смотрим на солнце — оно светит. Так же и женщина. Она без этого не может, мы без этого не можем. Поэтому я желаю каждой из вас к своему материнству, к своим задачам относиться с позитивом, с любовью», — подчеркнула президент благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток» Екатерина Богдасарова.

Отметим, что в Лобне стараются всячески поддерживать особенных детей. Они могут заниматься в специализированных спортивных секциях, а в новом бассейне, строительство которого начнется в скором времени, обязательно будет группа для ребят с ограниченными возможностями.

«Сегодня мы собрались в такой семейной атмосфере, чтобы поздравить вас с Днем матери. Это замечательный праздник. Хочу сказать, что большую заботу и любовь для детей дарите именно вы — мамы. И очень благодарен Союзу женщин России, Фонду „Исток“ за то, что проект „Добрый завтрак“ посетил наш городской округ. Здесь самым главным людям особенных детей — вам, мамам — уделяется большое внимание. Хочу вам пожелать от себя, от лица всей команды администрации здоровья, счастья, семейного благополучия и больше радостных моментов», — обратился к мамам глава Лобни Игорь Демешко.

Участники «Доброго завтрака» не только общались за круглым столом, но и позировали фотографу, учились актерскому мастерству у артистов театра «Камерная сцена» и шили интерьерные игрушки на мастер-классе по рукоделию. Впрочем, и на этом сюрпризы не закончились. После «Доброго завтрака» его участницы отправились на организованную Союзом женщин фотовыставку «Я особенная», в которую вошли их фотопортреты.

Ранее губернатор Московской Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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