«Добрый ящик» более двух лет помогает нуждающимся в Рузе. Присоединиться может каждый

В Рузском округе уже больше двух лет работает благотворительный проект «Добрый ящик». Поучаствовать в нем может каждый — достаточно оплатить продукт и оставить его в специальной коробке рядом с кассой.

Всего на территории округа установлены 12 таких ящиков. Один из них — в сельском магазине деревни Горбово. В последний раз волонтеры забирали оттуда продукты неделю назад, но покупатели уже снова наполнили его. Скоро и эта партия помощи дойдет до нуждающихся. Именно оттуда уже не в первый раз получает адресную помощь семья Коноплевых. Они благодарны волонтерам — Алена и Вика уже решили, что приготовят из принесенных им продуктов.

Волонтер Ольга Трефилова рассказала, что магазин в деревне Горбово — лидер из всех 12 ящиков, которые сейчас установлены в районе. Она поблагодарила жителей за помощь, которую они оказывают нуждающимся.

Буквально мы недели 1,5 назад собрали оттуда продукты. И вот сегодня поступил звонок, что у нас наполнился «ящик». Все-таки есть люди, которые не стоят в стороне, которые готовы помочь тем, кому сейчас очень тяжело в этой сложной ситуации Ольга Трефилова волонтер благотворительного фонда «7Я» Рузского г. о.

На базе молодежного центра в Рузском городском округе создан штаб, который координирует деятельность всех волонтеров. В него входят волонтеры клуба «Твори добро», члены благотворительного фонда «7я», молодежного клуба «ЛиСа», «Ассоциации замещающих семей», юнармейцы, «Волонтеры Победы» и другие неравнодушные граждане.

Волонтеры оказывают разную помощь нуждающимся: от покупки и доставки продуктов и лекарств, до помощи в уборке квартир и выносе мусора. Помогают и в оформлении цифрового пропуска. Ежедневно они отрабатывают свыше 10 заявок, в неделю помогают более чем 90 нуждающимся.

В молодежный центр округа постоянно обращаются и другие люди, которые тоже хотят стать волонтерами. Именно так присоединились основатели молодежного клуба «ЛиСа».

Сейчас в условиях такой ситуации, когда стране нужна помощь, мы не могли не присоединиться к волонтерам нашего Рузского района, чтобы помогать людям, которые нуждаются в этом Алина Кулешова. волонтер

Волонтеров во всех домах встречают с радостью — хозяева благодарят их за помощь и приглашают на чай. Однако они отказываются — не хотят подвергать их опасности заразиться коронавирусом, особенно если речь идет о пожилых людях. Поэтому все волонтеры — в Рузском округе ежедневно помогают людям 38 человек — всегда ходят в масках и перчатках. Они стараются минимизировать контакты с теми, кому доставляют продукты — просто ставят их и быстро уходят.

«Добрый ящик» оказался очень востребован в дни борьбы с коронавирусом. Однако у ребят есть и другие важные проекты. На время пандемии их пришлось приостановить, чтобы заниматься основной задачей: помощью всем нуждающимся в городском округе.