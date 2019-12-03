«Добрый дом» появится в Балашихе в 2020 году. Там помогут женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию

Приют «Добрый дом» для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, начнет работу в Балашихе в 2020 году. Идея создания принадлежит общественной благотворительной организации «Мы вместе», которая занимается помощью семьям и детям в трудной жизненной ситуации.

Вопрос открытия приюта обсудили во время благотворительного ланча с заместителем министра физической культуры и спорта Московской области Татьяной Кравчук. Встреча прошла в рамках международной благотворительной акции «Щедрый вторник».

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«Мы планируем открыть дом к Рождеству, обустраиваем квартиру, делаем косметический ремонт для комфортного проживания. Оплачиваем аренду помещения, услуги юристов и психологов, собираем вещи и детское питание — все, что необходимо для жизни в «Добром доме», чтобы мамы самостоятельно встали на ноги и с детьми могли независимо жить своей жизнью. Звонки поступают часто, будем помогать мамам не только из Балашихи, но и из других городов. Наша организация существует целиком на частные пожертвования», — сказала вице-президент организации «Мы вместе» Ирина Гусарова.

Приют планируют отрыть на улице Белякова. Там разместят службу сестер милосердия, детскую игровую комнату, родительский клуб, воскресную школу и социальный склад. С семьями будут работать кураторы, юристы и психологи.

Собравшиеся обсудили темы насилия в семье, как женщины попадают в трудную жизненную ситуацию и чем общественность и государственные органы могут им помочь. Во встрече также участвовали директор ледового дворца «Арена „Балашиха“» имени Ю. Е. Ляпкина Александр Бахтин, руководство частного детского центра «Азбука развития».

Источник фото: телеканал «360»

«Мы обсудили законопроект о семейно-бытовом насилии, воспитание детей, духовно-нравственные ценности, проблемы защиты и охраны детства. Мы должны поддерживать такие инициативы, как создание „Доброго дома“, для широкого вовлечения жителей области в социально полезные дела. Общественные организации горят своей идеей, хотят что-то изменить, людей стало заботить не только собственное благосостояние, но и то, что происходит вокруг», — сказала Татьяна Кравчук.

«Щедрый вторник» — международное благотворительное движение, основная цель которого развитие культуры благотворительности.