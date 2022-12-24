24 декабря 2022, 20:17
«Добрый» автобус для сбора гумпомощи участникам СВО побывал в Подольске
Специальный «добрый» автобус посетил четыре подмосковных города и теперь приехал в Подольск. Мобильный пункт сбора гумпомощи стал частью большой акции «Доброе дело».
Несмотря на работу и дела в будний день, жители Подольска не остались в стороне и передали бойцам гуманитарную помощь.
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«Акция организована „Волонтерами Подмосковья“ при поддержке Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области», — сказала председатель комитета по делам молодежи Ольга Соколова.
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В ходе акции молодежь и взрослые, семейные пары, юнармейцы и просто неравнодушные прохожие передали необходимые продукты и одежду участникам СВО.
«Добрый» автобус посетил две точки в Подольске. Дальше он побывает еще в восьми подмосковных округах. Затем продукты длительного хранения, теплая одежда, вещи личной гигиены отправятся на сортировочный пункт в Балашиху, а после — на передовую.
Ранее губернатор Воробьев рассказал об отправке гумпомощи в Донбасс.
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