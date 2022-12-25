Подмосковье 25 декабря 2022, 19:55 «Добрый автобус» для сбора гумпомощи приехал в Химки

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В Московской области уже неделю курсирует автобус для сбора помощи участникам спецоперации, запущенный в рамках проекта «Доброе дело». Он уже побывал в Котельниках, Люберцах, Домодедове, Подольске и теперь приехал в Химки.

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Стилизованная «Газель» стояла у торгового центра «Лига» и принимала вещи.

«Сегодня мы в Химках, завтра по плану — Королев. В каждом городе делаем длительную остановку на четыре часа. За неделю мы увидели, как много неравнодушных людей в Московской области. Из каждого муниципалитета машина уезжает полностью заполненная. Всю собранную помощь мы отвозим на центральный склад в Балашиху, там волонтеры сортируют и упаковывают ее и отправляют в зону проведения СВО», — сказала пресс-секретарь организатора акции — группы компаний «РанТранс» Анна Харитонова.

Она добавила, что в ходе акции за семь дней уже собрали более 1,5 тонны гумпомощи.

Жительница Химок Юлия принесла продукты питания и медикаменты. В зоне проведения СВО у нее служат два сына, поделилась женщина.

«Я считаю, что каждый должен оказать посильную помощь защитникам нашей Родины. Давайте кто как может помогать, отдавать им частичку нашего тепла. Хочу обратиться к тем, кто сейчас в зоне проведения СВО: ребята, мы вместе с вами, мы за вас молимся!» — сказала Юлия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об отправке гумпомощи в Донбасс.

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