«Добрые сердцем и душой». Подмосковных медсестер поздравили с профессиональным праздником

Исторически женщины, которые посвятили себя этому делу, сначала ухаживали только за больными и умирающими, но позднее стали помогать на поле боя. Непростых случаев в их работе много. Новый сложный вызов — коронавирус. В таких условиях приходится проявлять героизм.

Сегодня есть повод еще раз поблагодарить наших медсестер. На эту работу приходят только отзывчивые, чуткие, добрые сердцем и душой, любящие свою профессию люди Андрей Воробьев.

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В условиях пандемии медсестры нередко вызываются сменить профиль, чтобы переквалифицироваться для приема пациентов с коронавирусом.

«Понимаю, как вам сейчас тяжело, как вы устаете, как мало спите и не видите своих родных. Хочу пожелать здоровья, терпения и сил. Спасибо, что вы у нас есть», — сказал Андрей Воробьев.

Сегодня российское правительство выделило Подмосковью еще свыше 465 миллионов рублей на доплаты врачам, борющимся с коронавирусом.

По словам губернатора, в условиях пандемии рассчитывать на прибавку к зарплате могут все сотрудники: врачи, медсестры, санитары, фельдшеры и не только.