Губернатор Воробьев: Подмосковье вместе с АСИ позаботится о здоровье детей и взрослых

В Подмосковье уделяют немало внимания партнерству с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и некоммерческими организациями. Совместная работа с ними позволяет решать самые важные задачи — заботиться о здоровье взрослых и детей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с генеральными директором АСИ по продвижению новых проектов Светланой Чупшевой обсудил острые, но очень актуальные вопросы поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья. Ее результаты глава региона опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Партнерство с АСИ и некоммерческими организациями для нас очень важно — их добрые инициативы не дают нам остановиться в поиске», — подчеркнул он.

Первой темой беседы Андрея Воробьева и Светланы Чупшевой стала ранняя помощь детям с особенностями развития, например с синдромом Дауна.

«Когда семье сообщают диагноз, результаты скрининга в женской консультации — это всегда шок. Мало кто понимает, что делать дальше. Этот первый момент — он решающий, и важна чуткость, чтобы в стрессе родители не отказались от ребенка, а поняли, что помощь будет», — сказал губернатор Подмосковья.

Стороны обсудили предложение о вводе детальных инструкций для медработников, чтобы они понимали, как найти правильные слова, сохранить этичность, пригласить в случае необходимости специалиста психологической поддержки.

Нужно объяснить маме, что ребенок будет расти, что он может и будет социализироваться, что есть специальные организации, которые помогают таким детям. И государство тоже не оставит их без внимания Андрей Воробьев губернатор Московской области.

Андрей Воробьев напомнил, что о расширении поддержки стоящих на учете по беременности женщин говорил в Совете Федерации и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В Московской области планируют разработать такую программу при участии общественников и внедрить в регионе в пилотном режиме.

Источник фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Губернатор Подмосковья затронул в разговоре с гендиректором АСИ по продвижению новых проектов и своевременную диагностику и выявление детей с ментальными отклонениями. Необходимо, чтобы с ними сразу начали работать специалисты.

«В Подмосковье сейчас реализуют проект „Ресурсный класс“, который направлен на обучение детей с аутическими расстройствами. Важно, чтобы ни один ребенок даже в трудные моменты не выпадал из жизни и не думал, что про него забыли. Поэтому также важно создавать дневные центры занятости, куда они смогут приходить, заниматься, проводить время с пользой для себя», — обратил внимание Андрей Воробьев.

Третьим важным проектом он назвал совершенствование системы ранней диагностики онкологических заболеваний. Рак груди, подчеркнул глава региона, является одной из самых распространенных форм заболевания в Московской области.

«Но его можно диагностировать на ранней стадии и очень сильно продлить жизнь. Здесь важна не только чисто онкологическая помощь, но и психосоциальное сопровождение, когда с женщиной начинают общаться с момента постановки диагноза психолог, диетолог, реабилитолог. Это позволяет повысить эффективность лечения, а также быстрее восстановиться после терапии или операции, если она все же потребуется», — заключил губернатор Подмосковья.