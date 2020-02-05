Атмосфера тепла и уюта. «Добрую комнату» для детей открыли в больнице в Ногинске

«Добрая комната» появилась в детской больнице в Ногинске. Маленькие пациенты уже успели оценить новое игровое помещение.

Комнату открыли силами волонтеров, депутатов и предприниматели. За один только январь помещение украсили рисунками, купили игрушки, книжки и краски. Теперь от больничной атмосферы не осталось и следа.

«Представляете, здесь, в больнице, совершенно другой стал дух, дети стали улыбаться. Вы видите, они радостные! Для нас, для родителей, конечно, счастье», — рассказал депутат Мособлдумы Вячеслав Фомичев.

Источник фото: телеканал «360»

По словам врачей, такая комната поможет пациентам быстрее выздороветь.

«Не секрет, что дети испытывают большой стресс. Немедикаментозный способ лечения для детей — это игротерапия. Здесь они забывают, что находятся в больнице, здесь они забывают о том, что болеют», — отметила заместитель главного врача больницы Елена Зинчук.

Источник фото: телеканал «360»

«Детской комнате» обрадовались и маленькие пациенты, и родители. Теперь коротать время можно не в скучных коридорах, а в домашней атмосфере.

«Для малышей есть замечательная горка, качели, для постарше ребятишек — разного рода „развивашки“, книжки, то есть детей действительно есть чем занять», — поделилась мама пациента Светлана Крылова.

Источник фото: телеканал «360»

«Добрая комната» ждет детей с 10:00 до 19:00. Кстати, таких помещений Подмосковье уже 44. Планируется открыть еще 40. В Богородском городском округе до конца года комнаты появятся в Электроуглях, Бунькове и Ногинске.