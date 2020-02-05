    05 февраля 2020, 16:00

    Атмосфера тепла и уюта. «Добрую комнату» для детей открыли в больнице в Ногинске

    Евгения Остапенко, Сергей Башкиров

    «Добрая комната» появилась в детской больнице в Ногинске. Маленькие пациенты уже успели оценить новое игровое помещение.
    Атмосфера тепла и уюта. «Добрую комнату» для детей открыли в больнице в Ногинске

    Комнату открыли силами волонтеров, депутатов и предприниматели. За один только январь помещение украсили рисунками, купили игрушки, книжки и краски. Теперь от больничной атмосферы не осталось и следа.

    «Представляете, здесь, в больнице, совершенно другой стал дух, дети стали улыбаться. Вы видите, они радостные! Для нас, для родителей, конечно, счастье», — рассказал депутат Мособлдумы Вячеслав Фомичев.

    Атмосфера тепла и уюта. «Добрую комнату» для детей открыли в больнице в Ногинске | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    По словам врачей, такая комната поможет пациентам быстрее выздороветь.

    «Не секрет, что дети испытывают большой стресс. Немедикаментозный способ лечения для детей — это игротерапия. Здесь они забывают, что находятся в больнице, здесь они забывают о том, что болеют», — отметила заместитель главного врача больницы Елена Зинчук.

    Атмосфера тепла и уюта. «Добрую комнату» для детей открыли в больнице в Ногинске | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    «Детской комнате» обрадовались и маленькие пациенты, и родители. Теперь коротать время можно не в скучных коридорах, а в домашней атмосфере.

    «Для малышей есть замечательная горка, качели, для постарше ребятишек — разного рода „развивашки“, книжки, то есть детей действительно есть чем занять», — поделилась мама пациента Светлана Крылова.

    Атмосфера тепла и уюта. «Добрую комнату» для детей открыли в больнице в Ногинске | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    «Добрая комната» ждет детей с 10:00 до 19:00. Кстати, таких помещений Подмосковье уже 44. Планируется открыть еще 40. В Богородском городском округе до конца года комнаты появятся в Электроуглях, Бунькове и Ногинске.