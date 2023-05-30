Подмосковье 30 мая 2023, 00:25 Добровольцы убрали валежник и мусор в Ногинском лесничестве в рамках акции «Чистый лес» Комитет лесного хозяйства Московской области

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В Ногинском лесничестве филиала ГКУ МО «Мособллес» в Балашихе прошла экологическая акция «Чистый лес». Активисты убрали сухостой, валежник и мелкий бытовой мусор, сообщили в комитете лесного хозяйства Московской области.

В мероприятии поучаствовали более 100 человек, в том числе депутат Мособлдумы Владимир Шапкин, председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов, депутаты городского совета Балашихи и другие.

Добровольцы привели в порядок около пяти гектаров территории, которая граничит с Солнечной улицей.

«Чистота в лесу зависит от экологической культуры каждого из нас. Благодарим участников акции за неравнодушие к родным местам и окружающей природе», — сообщил лесничий Олег Гришанов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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