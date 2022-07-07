Добровольцы помогли спасти лес от пожара в Клину

Лесничие вместе с добровольцами смогли спасти лес от огня в Клину. Возгорание тушили на протяжении четырех часов.

Возгорание распространилось на 80 метров вдоль лесной кромки. Огонь мог зайти гораздо дальше и перекинуться на лесной фонд, но группа добровольцев с лесничими смогли предотвратить катастрофу.

«Добровольные лесные огнеборцы» присоединились к тушениям пожаров в прошлом году — тогда с НКО подписал соглашение Комлесхоз региона, рассказал зампред правительства области Георгий Филимонов. Волонтеры присоединились к патрульным группам, чтобы помочь в борьбе с огнем.

«Это очень неравнодушные и активные ребята, которые готовы помогать лесным специалистам, особенно в таких сложных погодных условиях, как сейчас», — рассказал зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев поручил взять лесные пожары под особый контроль.