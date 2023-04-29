Подмосковье 29 апреля 2023, 14:55 Добровольцы Павловского Посада и Электрогорска передали гуманитарную помощь участникам СВО https://t.me/MinterMO/278

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Жители Павловского Посада и Электрогорска передали гумпомощь бойцам подразделений Белгородской области и солдатам, которые находятся в городе Сватово Луганской Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

В сборе посылок участвовали добровольцы всех возрастов, а также сотрудники городских предприятий. Неравнодушные граждане отправили бойцам вещи исходя из их запросов.

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Члены семей солдат написали родным письма со словами поддержки. Груз будет доставлен бойцам в ближайшие сроки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о непрерывном сборе в регионе гуманитарной помощи участникам СВО и жителям новых регионов России.

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