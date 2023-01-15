Подмосковье 15 января 2023, 12:29 Добровольцы из Лобни начали проходить военную подготовку для СВО

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Жители Лобни собираются отправиться в зону СВО. Перед этим им предстоит пройти военную подготовку: изучить базовые стойки с оружием, работу в парах и тройках и приобрести другие навыки.

«Несмотря на то что в армии я служил, давно это было, сейчас очень многое поменялось. Амуниция, шлем, бронежилет, хват оружия, стойка — все изменилось», — заявил один из добровольцев Игорь.

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Вместе с мужчинами проходят военную подготовку и женщины, так как на занятия может записаться любой желающий, не только добровольцы. Уроки проходят раз в неделю по четыре часа.

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«Неравнодушные жители Лобни могут получить навыки тактической, строевой, военной подготовки, оказания первой медицинской помощи и просто улучшить свою физическую подготовку», — сообщил глава Лобни Игорь Демешко.

Также в учебном центре преподают теорию: рассказывают о видах оружия и как с ним обращаться. Представитель Совета депутатов Лобни Вадим Попов заявил, что к работе привлекли профессиональных офицеров с опытом.

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