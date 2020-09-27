Добровольцем в испытаниях вакцины от коронавируса стал житель Клина

Житель Клина Иван Марков стал одним из 40 тысяч добровольцев, которые принимают участие в испытании российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Пока Иван болтает с женой и пьет чай, его тело выполняет важную миссию — тестирует вакцину от коронавируса. Две недели назад ему сделали прививку.

«У меня две причины было изначально: с одной стороны, я хотел получить антитела, а с другой — протестировать вакцину и сделать благое дело для собственной страны», — рассказал он «360».

Объявление о наборе добровольцев Иван увидел в интернете. Для участия в испытаниях пригласили 40 тысяч человек. Для чистоты эксперимента 30 тысяч человек получат настоящую вакцину, а еще 10 тысяч — плацебо. Кому ввели пустышку — не знает ни волонтер, ни его лечащий врач.

Иван оставил заявку на сайте, прошел обследование, во время которого специалисты выяснили, что противопоказаний у него нет — COVID-19 не болел, ВИЧ-отрицателен, гепатит и другие серьезные и хронические заболевания отсутствуют. В середине сентября мужчине ввели первую дозу — за 21 день должен сформироваться иммунитет.

«Бояться-то нечего. Во-первых, это уже третья стадия проверки. Первые две уже прошли, и те добровольцы, которые ее разрабатывали, на себе же и проверили», — отметил Иван Марков.

В основе вакцины «Спутник V» — вектор. Это вирус, лишенный гена размножения. Он нужен, чтобы транспортировать в организм человека генетический материал коронавируса. Материал безопасен и помогает выработать антитела. Препарат состоит из двух компонентов: одна ампула красная, другая — синяя. Содержимое первой дает защиту от вируса, а второй — подстегивает реакцию организма и обеспечивает длительный иммунитет.

Единственная обязанность Ивана — заполнять электронный дневник: нужно отвечать на простые вопросы о самочувствии. Кстати, жалобы на здоровье были лишь однажды: после укола болела голова. В течение трех дней врачи просили не употреблять алкоголь и ограничить курение. Для женщин есть еще одно требование — в течение трех месяцев после прививки нельзя беременеть. Вот, в принципе, и все ограничения — на образ жизни вакцинация никак не влияет. Семья Ивана поддержала, а жена решила присоединиться к эксперименту.

«Был некий страх из-за того, что, как и первые две группы, его положат в больницу. В этой связи было только какое-то колебание. Но после того, как ему сделали прививку и отпустили и никаких последствий нет, я решила, что тоже пойду по его стопам», — отметила Татьяна Маркова.

Заявку Татьяны уже одобрили, теперь она ждет приглашение на обследование. 7 октября Ивану введут второй компонент вакцины, позже станет известно, была в его организме пустышка или он получил антитела и длительный иммунитет. Исследования вакцины на добровольцах продлится 180 дней.