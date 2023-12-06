Подмосковье 06 декабря 2023, 10:24 Добровольных пожарных «Мособлпожспаса» наградили в Подмосковье ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Торжественное мероприятие, посвященное Дню добровольца, прошло 5 декабря в ДК «Балашиха». На празднике отметили труд участников общественных организаций, в том числе добровольцев пожарно-спасательных подразделений «Мособлпожспаса».

«Это люди, прошедшие специальное обучение, годные по состоянию здоровья и допущенные к работе на пожарах в составе дежурных караулов. Добровольцы на подхвате у профессиональных пожарных, и на них всегда можно положиться», — рассказал начальник «Мособлпожспаса» Геннадий Пестов о деятельности добровольцев.

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На мероприятии наградили 15 пожарных-добровольцев из Подмосковья. Символом развития и укрепления добровольческого движения стала церемония крепления полотнища знамени общественного учреждения «Добровольная пожарная команда городского округа Балашиха Московской области».

В честь праздника для детей провели интерактивную программу на тему противопожарной безопасности. Ребята узнали об истории пожарной охраны и познакомились с современной спасательной техникой.

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