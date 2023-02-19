Подмосковье 19 февраля 2023, 00:47 Доброволец СВО из Чехова стал победителем премии губернатора «Мы рядом. Доброе дело»

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Житель городского округа Чехов Николай Трофимов с первых дней проведения СВО был добровольцем, но получил тяжелое ранение и вернулся домой. После возвращения он активно включился в общественную жизнь городского округа, в декабре 2022 года стал одним из победителей премии губернатора Подмосковья «Мы рядом. Доброе дело». О планах на ближайший год Николай рассказал во время встречи с главой городского округа.

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«Конечно, хотелось бы приносить пользу государству своему. В принципе, мое решение было — я участвовал в качестве добровольца, мое решение было принести пользу Родине, поэтому я и участвовал. И решение мое меньше не стало, у меня есть образование, и я могу быть востребован также и в дальнейшем — трудиться на благо Родины», — поделился участник СВО, доброволец, предприниматель Николай Трофимов.

После встречи глава Чехова, Николай Трофимов и его семья стали почетными гостями патриотического театрального представления «Единство. Родина. Победа.», которое прошло в ДК «Русь».

«Сегодня мы пригласили сюда представителя городского округа Чехов, котоый принимал участие в СВО. Трофимов Николай — доброволец, пошел с первых дней. К сожалению, получил ранение, был удостоен высокой госнаграды — медали „За отвагу“, и в госпитале Андрей Юрьевич Воробьев вручал эту заслуженную награду. Конечно, ему приятно тоже тут находиться, видеть, какое у нас достойное подрастает поколение. Посидели, пообщались, обсудили насущные вопросы, он до сих пор проходит реабилитацию. А наша задача — как нам говорит наш губернатор — быть рядом и оказывать всестороннюю поддержку», — сказал глава Чехова Григорий Артамонов.

Николай — отец пятерых детей. Старшие собираются связать жизнь со службой в армии, средняя дочь недавно стала юнармейцем, а младшие пришли вместе с мамой и папой на неформальную встречу с главой городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Воробьев рассказал о поддержке бойцов СВО в регионе.

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