Подмосковье 24 августа 2023, 15:31 Доброволец из Раменского прошел подготовку в пункте отбора контрактников в Балашихе Телеканал «360»

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Доброволец Денис Ц. из Раменского прошел подготовку в пункте отбора контрактников в Балашихе. У мужчины нет боевого опыта, срочную службу он тоже не проходил. Заключить контракт мужчина решился, чтобы поддержать страну в сложное время и четверых своих друзей, которые находятся в зоне специальной военной операции.

Денису 37 лет, он родился в Рязанской области, а сейчас проживает в Раменском. Он рассказал, что документы в центре обработали быстро, заселили в казарму, где могут разместиться до 500 человек.

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«Я здесь, потому что сейчас моя страна защищает свои интересы. На фронте находятся мои друзья. Из них четверо пошли добровольцами, также двое были мобилизованы. Коллеги со стекольного завода знают о моем выборе и поддерживают его, а вот семья долго не отпускала, но все-таки приняла мое решение», — рассказал Денис.

Доброволец прошел в Балашихе занятия по основам боя и тактической медицине. Программу для кандидатов в контрактники разработали специалисты и ветераны центра специальной подготовки «Витязь». У инструкторов есть боевой опыт в разных горячих точках, в том числе на специальной военной операции.

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Московский областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту работает в Балашихе по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Здесь кандидаты могут пройти медкомиссию и оформить все документы перед подписанием контракта. Например, открыть счет в банке, получить консультацию юриста, справки о полагающихся льготах и выплатах.

Дополнительную информацию о работе Центра подготовки контрактников в Балашихе можно найти на сайте контрактмо.рф, а также уточнить по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

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