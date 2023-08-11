Подмосковье 11 августа 2023, 13:16 Доброволец из Луганска прошел подготовку в пункте отбора военнослужащих по контракту в Подмосковье Пресс-служба администрации г.о. Балашиха

Читать 360tv в

Доброволец с позывным Лелик из Луганска приехал в Балашиху, чтобы повторно заключить контракт с министерством обороны. Он участвует в боевых действиях с 2014 года. Мужчина уже прошел подготовку в подмосковном пункте отбора военнослужащих.

Ранее мужчина работал шахтером на заводе. У него есть жена и шестилетний сын. Со своей возлюбленной Лелик расписался на одном из перевалочных пунктов у города Рубежное в зоне спецоперации в марте.

Реклама

Отчим молодого человека также был добровольцем. Все родственники гордятся, что мужчина защищает свою родину, поддерживают его.

«Уже был в зоне СВО, видел, как ведет себя противник. Не хочу, чтобы они пришли в мой дом и причинили вред моей семье и мирному населению. Мы с 2014 года все это видим», — рассказал боец.

Московский областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту работает в Балашихе с апреля. Здесь добровольцы могут оформить необходимые документы, пройти медкомиссию, открыть счет в банке, проконсультироваться у юриста, получить справки о полагающихся льготах и выплатах, а также пройти первичное обучение. Подробнее можно узнать на сайте контрактмо.рф, а также по телефону +7 495 990-77-77.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества», который помогает военнослужащим и членам их семей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».